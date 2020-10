Nach Sturz: WM-Favoritin Valentina Höll kann nicht starten

Höll war bei ihren ersten Titelkämpfen in der Eliteklasse eine der Topfavoritinnen im Downhill-Bewerb. Die Qualifikation am Freitag hatte sie dominiert und auf ihrer Heimstrecke die Gegnerinnen klar distanziert. Erst vor einer Woche hatte die 18-Jährige mit dem Sieg beim hochklassig besetzten Crankworx-Festival in Innsbruck aufgezeigt.

Die Verletzung von Höll passt irgendwie zu dieser Heim-WM. Zuvor war bereits Laura Stigger krankheitsbedingt ausgefallen, die im Cross Country ebenfalls als große Medaillenanwärterin galt.

Zwei Medaillen

Mit Silber von Sophie Gutöhrle im WM-Bewerb der Downhill-Juniorinnen mit nur zehn Teilnehmerinnen gab es am Schlusstag aber auch eine erfreuliche Nachricht. Die Oberösterreicherin holte die zweite ÖRV-Nachwuchsmedaille nach Gold der Tirolerin Mona Mitterwallner am Donnerstag im Juniorinnen-Cross-Country-Rennen.