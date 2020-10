Valentina Höll: Die Senkrechtstarterin im Downhillsport

Sie hätte sich ja am liebsten schon früher mit den Allerbesten gemessen, das Alterslimit verhinderte aber bis heuer den direkten Vergleich. Wobei trotzdem jeder erkennen konnte, dass da ein Ausnahmetalent im Höllentempo daher kommt. Als Valentina Höll vor einem Jahr bei der WM-Generalprobe in Leogang die Junioren-Wertung gewann, hätte ihre Laufzeit in der Elite-Klasse für Rang drei gereicht.

Die 18-Jährige konnte es kaum erwarten, in den Weltcup-Tross aufzusteigen und endlich ihre Idole herauszufordern. In den Nachwuchsserien, die sie nach Belieben dominierte, waren ihr rasch die Ziele ausgegangen. „Die Motivation war heuer viel höher als in den letzten Jahren“, gesteht Höll. „Ich kann endlich gegen die Elite fahren. Es geht um die Wurst.“