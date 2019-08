Djokovic prophezeit: Thiem wird die nächste Nummer eins

Der 32-Jährige sieht aber Dominic Thiem in der Pole Position für die Nachfolge und als künftige Nummer eins der Weltrangliste. "Er ist schon einige Jahre mit dabei und hat von allen die meiste Erfahrung mit Grand-Slam-Endspielen", erklärte Djokovic am Rande des Masters-1000-Turniers in Cincinnati, wo auch Thiem am Start ist. "Ich sehe Thiem definitiv als einen Mann, der der Leader dieses Sports sein kann."