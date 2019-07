Dominic Thiem: "Auf die Zeit zu hoffen, wäre fatal"

Sie hatten zuletzt aber nur ein Match in Wimbledon in den jüngsten sechs Wochen ...

Das ist kein Problem, ich habe gut trainiert, zunächst mit meinem Vater, dann mit Massu. Ich habe in Ruhe an ein paar technischen Sachen arbeiten können. Dass ich beispielsweise die Rückhand besser im Aufsteigen nehmen will. Und dass ich überhaupt mehr in den Platz gehe. Außerdem konnte ich Sponsortermine erledigen, für die ich sonst keine Zeit finde.

Zur Werbung: Ihr Manager Herwig Straka will Ihr Profil schärfen. Gibt es etwas, das sind vertreten?

Es gibt zumindest etwas, für das ich nicht stehe. Und das sind Alkohol und Zigaretten.

Werbung in eigener Sache können Sie in den nächsten zwei Wochen in Hamburg und Kitzbühel machen ...

Ich freue mich auf beide Turniere. In Hamburg sind neben mir mit Alexander Zverev und Fabio Fognini noch zwei weitere Top-Ten-Spieler am Start. Das ist aufgrund der Konkurrenz nur für mich schlecht. Aber für das Publikum ist es toll. Außerdem ist es seit heuer wegen Veranstalter Peter-Michael Reichel ja irgendwie ein österreichisches Turnier. Und eines mit einer großen Tradition. In Kitzbühel habe ich großen Druck. Nicht wegen der Fans, den Druck mache ich mir selber, weil ich einfach gut spielen will vor den vielen Leuten. Und ich will endlich die Gams (den Siegerpreis, Anm.) holen.