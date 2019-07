Djokovic ringt Federer im epischen Wimbledon-Finale nieder

So darf sich der 32-Jährige über seinen 16. Grand-Slam-Sieg freuen - nur Federer (20) und Rafael Nadal (18) sind noch vor Djokovic, der in Wimbledon vom Champ des Jahres 2001, von Goran Ivanisevic betreut wurde. Für ihn ist es der fünfte Wimbledon-Sieg - damit schloss er zu Björn Borg auf, nur Federer (acht) und Pete Sampras (sieben) waren in der Profi-Ära (seit 1968) im All England All England Lawn Tennis and Croquet Club erfolgreicher.