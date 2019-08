In Cincinnati wartet auf Thiem ein Angstgegner

Es gibt nicht viele Spieler, gegen die Dominic Thiem eine negative Bilanz hat. So ist der 25-Jährige einer der wenigen, der im Duell mit dem großen Roger Federer eine positive Statistik vorweisen kann (4:2-Siege). Nach dem sang- und klanglosen Viertelfinal-Aus in Montreal gegen Daniil Medwedew wird es der Österreicher nun beim nächsten Turnier in Cincinnati mit Sicherheit mit einem Spieler zu tun bekommen, mit dem er bislang nicht so gute Erfahrungen gemacht hat.