Ding Liren: Ein Schach-Weltmeister mit Herz und Hirn und Mut

Als Jan Nepomnjaschtschi in der vierten Schnellschachpartie des WM-Tiebreaks klar wurde, dass er verlieren würde, sah man seine Finger zittern. Versehentlich warf er ein paar Figuren vom Tisch – und gab Momente später auf. Und was tat Ding Liren, der soeben Weltmeister geworden war? Er legte den Kopf in die linke Hand, atmete tief durch, zerdrückte ein paar Tränen und blieb noch eine knappe Minute lang still so sitzen.