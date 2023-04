Rückzug von Schach-König Carlsen: Ein Russe spielt um die WM-Krone

Der 32-jährige Russe Jan Nepomnjaschtschi spielt deshalb ab Sonntag gegen den 30-jährigen Ding Liren, den ersten Chinesen, der um die Schach-WM-Krone spielt. Nepomnjaschtschi, den die Schachszene wegen seines komplizierten Nachnamens gemeinhin "Nepo" ruft, gilt als Favorit. Es ist bereits sein zweiter WM-Kampf, vor zwei Jahren konnte er in Dubai gegen Carlsen über einige Partien mithalten, unterlag am Ende aber doch klar.

Ausgerechnet in einer Zeit, in der Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine in der Sportwelt weitgehend isoliert ist, spielt ein Russe um die Krone des in Russland traditionell besonders wichtigen Schachsports. Neun der 17 bisherigen Weltmeister kamen aus Russland beziehungsweise der Sowjetunion, der bisher letzte war Wladimir Kramnik (bis 2007).