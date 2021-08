"Da stellt es mir heute noch die Gänsehaut auf"

"Was mich am meisten beeindruckt hat, war das Zuschauerinteresse. Da waren die Paralympics schon vor dem Beginn ausverkauft – gleich wie in Rio. Diese Massen, die da in den Sportstätten waren und sich für Behindertensport interessierten, waren unglaublich. Es ist gut, dass die Olympischen Spiele vor uns stattfinden. Dann wissen sie schon, was schiefläuft, und so hat bei uns immer alles gepasst. In großen Speisezelten gab es für jeden etwas Gutes zum Essen."