Tennis-Asse mit Rekord-Delegation bei den Paralmypics

Viel vorgenommen haben sich Österreichs Tennis-Asse für die Paralympics in Tokio, die am 24. August beginnen. Denn erstmals sind vier Rollstuhltennis-Spieler und somit zwei Doppel für Österreich am Start. Am Freitag hob das Team nach Japan ab.

Am 20. August bestieg das Rollstuhltennis-Quartett imit Nationaltrainer Martin Sendlhofer das Flugzeug nach Tokio, um Österreich bei den paralympischen Spielen zu vertreten. Nie in der Geschichte konnten sich gleich vier österreichische Rollstuhltennis-Athleten für die Spiele qualifizieren – ein Rekordwert. Nico Langmann, Josef Riegler, Martin Legner und Thomas Flax sind die Namen der Sportler, die sich in diesem Jahr den Traum von Olympia haben erfüllen können.