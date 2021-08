Vor den Paralympics in Tokio: Zwischen Quarantäne und Anreise

Ob Gold oder nicht Gold – Hunderte australische Sportler und Offizielle sitzen noch immer in der Quarantäne, bevor sie ihre Familien umarmen können. Manche sitzen in einem Hotel in ihrer Heimatstadt, andere, wie Martin, sind in der staatlichen Einrichtung in der Nähe von Darwin. Unter dem Hashtag #OlympicQuarantineDiaries posten sie dort Bilder vom täglichen Fiebermessen, von den Essenslieferungen. Diskuswerfer Matt Denny stellte ein frustrierendes Alltagsvideo auf Instagram. Das Nationale Olympische Komitee unterstützt die Athleten mit Morgen-Yoga, Rätselabenden und DJ-Sets – alles natürlich via Internet.