Paralympics: Gemischte Gefühle aber auch große Vorfreude

Von 18 bis 59 Jahren

"Was man vor Ort gesehen hat, lässt uns dem Ganzen zuversichtlich entgegenblicken", meinte etwa Petra Huber, Generalsekretärin des Österreichischen Paralympischen Komitees. 24 Personen groß ist das rot-weiß-rote Team, das in Japan in acht Disziplinen um Medaillen kämpft. Das größte Aufgebot stellt der Radsport mit sechs Athleten, auch in der Leichtathletik, im Kanu, im Reiten, im Schwimmen, im Tischtennis, im Triathlon und im Rollstuhltennis wird Österreich vertreten sein.

Die jüngste österreichische Teilnehmerin ist Schwimmerin Janina Falk mit 18 Jahren. Die Wienerin, die an einer Sehschwäche leidet, wird außerdem als erste Österreicherin mit einer mentalen Beeinträchtigung bei Paralympics antreten. Für sie, wie auch für zehn weitere Athleten, wird es in Tokio das erste Paralympics-Antreten. Der 59-jährige Rollstuhl-Tennisspieler Martin Legner nimmt als Ältester im Aufgebot seine achten Spiele in Angriff.

Beim ÖPC ist man aufgrund der 2012 in London (13) und zuletzt 2016 in Rio (9/1 Gold, je 4 Silber und Bronze) errungenen Medaillen zuversichtlich, auch diesmal wieder Edelmetall mit nach Hause zu bringen. Es sind Rio-Medaillengewinner wie Dressurreiter Josef Puch, Handbiker Walter Ablinger, Schwimmer Andreas Onea oder Speerwerferin Natalja Eder wieder mit dabei. Huber: "Dazu kommen die, die in den letzten Monaten gezeigt haben, dass sie gut in Form sind."