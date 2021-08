Pferde-Dramen und Weltrekord-Flut: Die besten Bilder von Olympia

Am Schlusstag der Spiele wurden 4.066 Neuinfektionen in Tokio vermeldet und damit am fünften Tag in Folge mehr als 4.000. Am Tag der Eröffnungsfeier waren es 1.359 gewesen. Am Montag nach den Spielen wurden nochmals 28 Olympia-Fälle bekannt, womit sich die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Zusammenhang mit den Sommerspielen seit 1. Juli auf 458 erhöhte.

Was bleibt also von den Olympischen Sommerspielen? Zwischen einer Ausbeute von sieben Medaillen für das österreichische Team, einigen Weltrekorden und Pferde-Dramen hat sich noch einiges mehr getan. Es gab grenzenlosen Jubel, Enttäuschung und Wut.