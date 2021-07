Judokampfrichter bei Paralympics in Tokio

Über die Jahre hat er sich an die Weltspitze bei den Judo-Kampfrichtern hochgearbeitet. Zuletzt war er bei der Europameisterschaft in Lissabon im Einsatz. Sein nächstes Ziel sind die Paralympics in Japan. Er ist der erste Burgenländer, der bei dem Weltevent richten darf, erst zwei Österreicher vor ihm hatten diese Möglichkeit.

„Am 24. August geht es los, es ist schon eine große Ehre als Kampfrichter dabei zu sein“, sagt Poiger. Weltweit gebe es rund 5.000 Judokampfrichter, 16 von ihnen fahren zu den Olympischen Spielen in Tokio und zwölf zu den Paralympics. Hier werden Sehgeschädigte und teilweise taube Sportler um Medaillen kämpfen. „Ich bin auch einer der ersten Ersatz-Judokampfrichter für die Olympischen Spiele“, sagt Poiger. Eine Einberufung könnte noch kurz vor dem Event kommen, falls jemand ausfällt.

Judo ist eine der Sportarten mit den meisten teilnehmenden Nationen. „In London und Rio gab es die drittmeisten Nationen beim Judo, hinter Leichtathletik und Schwimmen“, sagt Poiger. Vor allem im Ursprungsland des Judo dabei zu sein, sei etwas besonderes. „Die Kämpfe werden im Budokan ausgetragen, hier gewann 1964 bei den letzten Olympischen Spielen in Japan erstmals ein Nichtjapaner die Goldmedaille“, sagt Poiger.