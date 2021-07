"Erlebnisreich Zickental" soll besser vermarktet werden

Ziel ist es, vor allem Busreisegruppen anzusprechen. Man möchte die Gäste nicht nur für einen Stopp hier haben, sondern tageweise Programm bieten können. „Es gibt Leitbetriebe wie das Freilichtmuseum Gerersdorf. Hier gab es vor Corona rund 10.000 Besucher im Jahr, aber nur maximal drei Prozent haben noch irgendetwas anderes hier in der Region gemacht, die fahren alle weiter“, erklärt Rainer Pammer.

Er und seine Agentur hätten bereits in der Region Riegersburg Erfahrungen mit dieser Art des Tourismus gesammelt. Ziel sei es, die Wertschöpfung in der Region zu halten und dafür attraktive Ausflugsziele und Betriebe besser zu vernetzen.

„Wir wollen künftig vor allem für Busreisende Pakete schnüren, damit sie sich den ganzen Tag im Zickental aufhalten können“, sagt auch Klaus Weber, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft.

„Es ist eine Anschubförderung, um die Betriebe in der Region zum Mitmachen zu animieren und auch professionell zu betreuen“, ergänzt Südburgenland Plus Obmann Walter Temmel. Jeder Betrieb könne zwei Beratungsgespräche mit der Agentur in Anspruch nehmen, um Ideen und Kooperationsmöglichkeiten zu finden.