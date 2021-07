Tourismus: Salzburger Hotelier "graust es vor dem Herbst"

Die Rede ist von einer 4. Welle, oder?

Wenn diese dazu führt, dass wieder ein Land nach dem anderen Reisewarnungen ausspricht und Gäste panisch abreisen, kommt das für uns Touristiker auf das gleiche wie ein Lockdown raus. Das deutsche Robert Koch Institut hat Mitteldalmatien schon wieder auf die rote Liste gesetzt. Das kann ja heiter werden im Herbst.

In Zell am See haben Sie traditionell viele internationale Gäste – und heuer?

Die arabischen Gäste werden heuer in Zell am See ausbleiben, damit haben wir in der Hochsaison eine Auslastung von 70 Prozent. Das sind keine guten Nachrichten.