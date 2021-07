Das Burgenland als zweite Toskana

Infolge einer langen Trockenperiode brechen im Landesnorden derzeit laufend Flurbrände aus. „Mit der Trockenheit werden wir in Zukunft noch viel mehr zu kämpfen haben, sie wird sich noch verstärken“, sagt Marcus Wadsak. Der Klimaexperte mit Wohnsitz in Neusiedl am See wagt für den KURIER eine Langzeitprognose, wie der Klimawandel das Burgenland bis zum Jahr 2050 seiner Einschätzung nach verändern wird: „Das, was heute extrem ist, wird dann normal sein. 30 bis 40 Tage im Jahr mit 30 Grad und mehr werden die Norm sein. Das liegt auch daran, dass die Erwärmung in Österreich doppelt so hoch ist wie im globalen Mittel.“

Hitze beeinflusst Gesundheit

Die anhaltende Hitze wird auch negative Folgen für die Gesundheit der Burgenländer haben. Mit einer Zunahme von Hitze-assoziierten Todesfällen sei leider ebenso zu rechnen wie mit dem Aufkommen von exotischen Krankheiten: „Es gibt Prognosen, dass das West-Nil-Virus 2050 am Neusiedler See definitiv ein Problem sein wird“, gibt Wadsak einen unerfreulichen Ausblick. Dass der Steppensee austrocknen könnte, steht indes aus jetziger Sicht nicht zu befürchten. Die Niederschläge nach den Hitzewellen gleichen den Pegelrückgang in der Regel aus, außerdem wird an einer Wasserzuleitung aus dem Mosony-Arm der Donau gearbeitet (der KURIER hat berichtet).