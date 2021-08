Erster Corona-Fall vor den Paralympics im Athletendorf

Wenige Tage vor der Eröffnung der Paralympics in Tokio gibt es den ersten Corona-Fall im Athletendorf. Das gab das Organisationskomitee am Donnerstag bekannt. Bei der positiv auf das Virus getesteten Person handle es sich nicht um einen Athleten oder eine Athletin. Die Paralympics beginnen am kommenden Dienstag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wegen der Pandemie. Die japanische Hauptstadt befindet sich angesichts alarmierender Infektionszahlen weiter im Corona-Notstand.