Rollstuhltennis-Ass Langmann: "Das ist weltweit einzigartig"

Mit Krafttraining hielt sich Österreichs Zukunftshoffnung in der schärfsten Corona-Phase fit („das war schon ein arger Schnitt“), am Wochenende durfte sich Nico Langmann über seinen vierten Staatsmeistertitel in Folge freuen.

„Das war eine wichtige Standortbestimmung und dass ich im Finale wieder Martin Legner schlagen konnte, macht es umso schöner. Er ist eine Legende, hält den Weltrekord an den meisten Siegen auf der Tour, er hat unseren Sport geprägt“, sagt der 23-Jährige im Sport Talk auf SchauTV (Samstag, 13.45) nach dem Duell mit dem 58-Jährigen. Turniere gab es kaum, Training sehr wohl.