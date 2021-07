Para-Schwimmer Andreas Onea: „Ich will meine Seele im Becken lassen“

TV. Andreas Onea weiß schon genau, was er am 25. August tun will. „Ich will aus dem Becken steigen im Wissen, dass ich meine Seele dort gelassen habe“, sagt Österreichs Schwimm-Hoffnung bei den Paralympics, die an jenem Tag starten.

Bronze hat der 29-Jährige, der mit fünf Jahren seinen linken Arm verlor, bereits in Rio geholt. „Seit damals habe ich mich enorm gesteigert“, sagt der Niederösterreicher, der jüngst EM-Bronze heimholte.