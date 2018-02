Die Admira verlängert die violette Krise

Von einem Pflichtsieg war bei der Austria im Vorfeld der Partie in der Südstadt die Rede gewesen. Auch vom Spiel der letzten Chance, um den angestrebten Europacup-Platz doch noch zu erreichen. Vom „Judgement Day“, an dem abgeliefert werden muss.

Doch den fordernden Worten folgten keine Taten. 1:2 gegen die Admira, die Fans warfen aus Frust Schneebälle auf das Spielfeld und schrien: „Wir haben die Schnauze voll.“ Die Austria hat mittlerweile 13 Punkte Rückstand auf die Admira, die Tabellenrang drei absicherte. Trotz Eiseskälte ist bei der Austria nun Feuer am Dach.

Fußball-Bundesliga - 24. Spieltag Flyeralarm Admira Austria Wien 2:1 (1:1) Rapid Wien LASK Linz 2:0 (1:0) Wolfsberger AC SKN St. Pölten 0:1 (0:0) SCR Altach SV Mattersburg 1:1 (0:1) Sturm Graz Red Bull Salzburg So., 16.30 Uhr

Die Not machte nur personell erfinderisch. Austria-Trainer Thorsten Fink tauschte überraschend den Torhüter, brachte in der Südstadt Hadzikic für Pentz. Alhassan ersetzte Prokop im Mittelfeld, Madl gab in der Innenverteidigung sein Pflichtspiel-Debüt. Und taktisch? Blieb von der Grundausrichtung alles beim Alten. Es setzte die dritte Niederlage in Folge.

Madl mit Kopf

Phasenweise deuteten die Austrianer Pressing an, die Admira kombinierte dafür besser und näherte sich als Erster dem gegnerischen Tor an, Schmidt verfehlte nur knapp. Die Austria bediente sich einmal mehr einer Standard-Situation, um zum Erfolg zu kommen. Einen Eckball von Holzhauser verlängerte Friesenbichler, Rückkehrer Madl drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie zum 1:0 (16.).

Foto: DIENER / Eva Manhart

Die violette Freude währte nicht lange, weil sich die jungen Admiraner wenig beeindrucken ließen. Solospitze Kalajdzic bediente den jungen Schmidt, der unbedrängt und punktgenau via Innenstange zum 1:1 traf (20.) und die Austria-Fans zum Schweigen brachte, die just in diesem Moment den Rapidlern lautstark kollektive Homosexualität unterstellten. Gleichermaßen dumm wie entbehrlich.

Violetter Frust

Ausgeglichen gestaltete sich in der Folge auch das Geschehen: Die Admira hatte eine Möglichkeit durch Kalajdzic, die Austria hätte durch Friesenbichler in Führung gehen müssen, durch einen Kopfball von Ruan können.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zündeten einige Leuchten im Austria-Sektor bengalische Feuer. Auch das ist nicht als Lichtblick zu bezeichnen. Und mittels Transparent richteten sie ihrem Trainer etwas aus: „Thorsten: dieser Spielstil ist zum Kotzen.“ Ihre Übelkeit sollte sich im zweiten Durchgang noch steigern. Admira ging jedenfalls bissiger zu Werke, die Austria verbuchte immerhin eine Top-Chance zur Führung.

Foto: DIENER / Eva Manhart Einen Holzhauser-Schuss konnte Kuttin nicht bändigen, doch Alhassan, Friesenbichler und Venuto vermochten den Nachschuss nicht zu verwerten. Danach war wieder Admira am Drücker, Kalajdzic lenkte einen Hausjell-Schuss knapp neben das Tor. Wenig später tanzte Grozurek Klein sehenswert aus und traf noch sehenswerter zum 2:1. Kalajdzic hätte per Kopf sogar erhöhen können.

Die Austria-Fans ließen nach dem Schlusspfiff ihrem Unmut freien Lauf.