Beim Sport haben alle Parteien offenbar nur eine Wahl

Der Sport ist unbestritten ein Faktor. In der Wirtschaft, in der Gesellschaftspolitik, in der Gesundheitspolitik, um nur ein paar Punkte des Alltags zu nennen. Er bewegt in Österreich rund 2,1 Millionen

Menschen in mehr als 15.000 Sportvereinen. Die Bundes-Sportorganisation (BSO) nützte zuletzt die bevorstehende Nationalratswahl, um die Parteien zu einer klaren Positionierung zum Sport zu bewegen – mit einem 10-Punkte-Katalog für das Regierungsprogramm 2019–2024.

Hier ein Überblick der Stellungnahmen der verschiedenen Parteien, die allesamt ihre positive Einstellung dem Sport gegenüber zum Ausdruck brachten und bei vielen BSO-Forderungen (u. a. Valorisierung der Fördermittel, Online-Sportwetten-Abgabe) ähnlicher Meinung sind. Der flächendeckenden Umsetzung der „täglichen Bewegungseinheit“ an Schulen haben schon vor dem Sommer alle Parlamentsparteien per Entschließungsantrag zugestimmt. Nicht zum ersten Mal freilich ...