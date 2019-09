Hofer in TV-Wahlfinale: "Strache hat im Moment andere Sorgen“

Vor allem ein Spitzenkandidat wirkte in der letzten Elefantenrunde müde – FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Die Turbulenzen der letzten Tagen hatten ihre Spuren hinterlassen. Mit angeschlagener Stimme und ohne Elan artikulierte der blaue Spitzenkandidat einige Sätze, die Einblicke geben, wie es um die FPÖ und ihren Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache steht.

„ Strache hat im Moment sicher andere Sorgen“, antwortete Hofer auf die Frage von ORF-Anchorman Armin Wolf, wie ihn sein Ex-Chef wohl beurteilen würde.

Zwischenerkenntnisse über die Spesenprüfung von Strache wollte Hofer nicht verraten, aber er versprach „volle Transparenz“ und: „Ich bin keiner, der sanft vorgeht, wenn es notwendig ist“.

Die Ergebnisse der internen Prüfung werden erst kommende Woche öffentlich gemacht. In der Sitzung des FPÖ-Präsidiums am Dienstag werde über Straches Zukunft entschieden. „Wir werden die Konsequenzen besprechen“, so Hofer.