Auf Basel folgt Brügge: Die Brücke des LASK ins große Glück

Nüchterner analysierend versucht die Neue Zürcher Zeitung ( NZZ) den Tatsachen auf die Spur zu kommen: „Der FCB ist nicht an einem übermächtigen Gegner gescheitert, sondern an einer Mannschaft, die mit einem einfachen Plan auftrat - Aggressiv pressen, die zweiten Bälle gewinnen.“ Und, um in der eigenen Unzulänglichkeit zu wühlen: „Die Basler hätten dagegen kein Rezept gefunden.“

Was auf den Punkt gebracht wiederum bedeutet: Der LASK bemüht sich ab kommenden Dienstag (Heimspiel) gegen den belgischen Vertreter Club Brügge um den gelebten Traum in der Millionen-Liga, die sich Champions League nennt.