Club Brügge: Das ist die letzte CL-Quali-Hürde für den LASK

Salzburg warf Brügge aus der Europa League

Daher sind etliche Spieler nicht mehr dabei, die beim letzten Duell gegen einen österreichischen Klub dabei waren. Erst Februar dieses Jahres warf Red Bull Salzburg den FC Brügge in der Europa League aus dem Bewerb. Einem 1:2 in Belgien folgte ein 4:0 in Österreich. 31 Pflichtspiele war Salzburg im Herbst ungeschlagen geblieben. Im altehrwürdigen Jan-Breydelstadion in Brügge, das schon viel bessere Zeiten gesehen hat, endete die Erfolgsserie.

In der Startelf, die am Dienstag ein 3:3 in Kiew erreicht hat, waren mit Dennis, Vormer, Vanaken, Rits und Mechele nur noch fünf Spieler dabei, die auch im Februar aufgelaufen sind.