100 Tage Corona: Wie die Krise Österreichs Sport gebremst hat

Es ist 100 Tage her, seit in Österreich die ersten bestätigten Fälle von mit dem Coronavirus infizierten Personen gemeldet wurden. Im Sport waren zu diesem Zeitpunkt bereits weltweit zahlreiche Veranstaltungen abgesagt worden. Es folgten massive Maßnahmen wie die Verschiebungen der Olympischen Spiele in Tokio und der Fußball-EM um je ein Jahr.

Eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse im Sport aus österreichischer Sicht ...

JÄNNER

29. Der alpine Ski-Tross wird erfasst: Die Herren-Rennen auf den Olympiastrecken von 2022 in Yanqing werden abgesagt. Die für Mitte März angesetzte Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing wird erst 2021 stattfinden. Der Asiatische Fußballverband verändert die Spielansetzungen in der Champions-League-Gruppenphase, betroffen ist auch Shanghai SIPG mit Marko Arnautovic.

FEBRUAR

12. Die Formel 1 verschiebt den Grand Prix von China, der für 19. April als viertes Saisonrennen in Shanghai geplant war. Die Königsklasse wird schließlich bis Juli ruhen.