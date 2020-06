Austrias Fazit: Resultat gut, aber nicht alles gut

Sportvorstand Peter Stöger weiß, dass die Austria als Leader der Qualifikationsgruppe auch in den kommenden Spielen gejagt wird: "Jetzt gilt es sich der Situation zu stellen gegen Mannschaften, wo du wahrscheinlich in jedes Spiel als Favorit reingehst. Dem musst du gerecht werden. Wenn du als Führender in diese Gruppe startest, hast du auch das Ziel, dass du dann bei den Playoff-Spielen dabei bist.“ Auch in St. Pölten wird man als leichter Favorit gehandelt...