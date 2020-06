Bundesliga-Neustart: Die Austria beendet ihre Sieglos-Serie

Meditatives Rauschen

Das meist verwendete Wort der Spieler war „Zeit“. Damit mahnten sie Mitspieler zur Ruhe am Ball und verrieten damit, dass kein Gegner die eigenen Kreise störte. War der Ball einmal nicht im Spiel und hielten die Spieler den Mund, um nach Luft zu schnappen, dann konnte man gar den Verkehrslärm der nahen Südosttangente vernehmen. Ein meditatives Hintergrundrauschen.

Admiras prominenter Berater Felix Magath hörte dies nicht, saß er doch hinter Glas in einer Loge. Gegenüber auf der Nordtribüne logierte die Austria-Spitze mit Peter Stöger und Markus Kraetschmer. Sie alle sahen ein zunächst bescheidenes Spiel mit wenigen Topchancen. Die Austria hatte gefühlt mehr Anteile am Spiel, die Admira jedoch wirkte zielstrebiger in Richtung des gegnerischen Tores.

Für die Admira vergab der von Hoffer ideal freigespielte Bakis aus guter Position und Abseitsstellung, die übersehen wurde. Die beste, weil einzige Austria-Möglichkeit hatte Sax per Kopf, doch Goalie Leitner gewann das Duell mit der Schwerkraft, tauchte ab und fischte den Ball aus der Ecke. Kurz vor der Pause rettete Austria-Schlussmann gegen Bakis das 0:0.