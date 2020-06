Kraft der Technik nutzen

Suzuki

Der japanische Wissenschafter Yuhat nämlich eine Küche entwickelt, die über Projektoren Schritt-für-Schritt-Anleitungen geben kann. Wer also noch nie einen Fisch filetiert hat, kann sich auf dieverlassen: Durch ein virtuelles Messer wird jeder Schnitt einzeln auf den Leckerbissen gestrahlt. Es kann also nichts daneben gehen. Teil der Hightech-Küche ist auch Phyno. Der kleinesteht auf der Arbeitsplatte und diktiert beim Kochen die einzelnen Arbeitschritte. Stoppt der Mensch, wiederholt Phyno geduldig, was zu tun ist.

Nicht nur in Japan wird an der Küche der Zukunft geforscht. Auch in den USA haben Experten ein System entwickelt, das Hausfrauen und -männern die Arbeit erleichtern soll. Es ist mit Kinect vergleichbar: Mehrere Kameras überwachen jede Bewegung in der Küche und werten die Bilder sofort aus. Hat der Hobbykoch etwa vergessen, eine bestimmte Zutat in den Topf zu geben, schlägt das System Alarm. Beide Hightech-Küchen sind allerdings noch nicht serienreif.