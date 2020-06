Intelligenter Platzanweiser

Offenporiges Massivholz hat noch dazu eine antistatische Wirkung, die Staub keine Möglichkeit bietet, sich niederzulassen. Aber auch Furniere fühlen sich durch ihre matt-seidene und strukturierte Oberfläche oft wie echtes Holz an. Fragen der Nachhaltigkeit rücken dabei immer öfter in den Vordergrund. Und: Gutes Design ist nicht mehr ausschließlich eine Frage des Preises, da die Ansprüche an den Raum gestiegen sind. Er gilt heute oftmals als das wichtigste Kommunikationszentrum des Haushalts. Da muss nicht nur die Praktikabilität, sondern auch die Optik passen. Aber auch, was sich hinter den attraktiven Fassaden verbirgt, erfährt eine Aufwertung.

Wo ist bloß der Kochlöffel, wo die Pfanne? In modernen Küchen fällt das Suchen dank schlauer Ordnungssysteme aus. Wer suchet, der findet – irgendwann. Nur, dass der Reis dann angebrannt ist, weil im heillosen Durcheinander in den Laden das passende Werkzeug zum Umrühren unauffindbar war. In modernen Küchen ist all das kein Thema. Da verhindern kluge Ordnungssysteme jegliches Chaos. Geordnet liegt das Besteck in schicken Einsätzen. Teller werden nicht gemeingefährlich aus dem Oberschrank gehievt, sondern ganz einfach aus der Auszugslade gehoben. Auch die Töpfe fischt man nicht mehr auf allen Vieren aus Untiefen, sondern entnimmt sie lautlosen Dreheinsätzen. Auch die Gewürze stehen in Reih und Glied. Und der Abfall wird direkt von der Arbeitsplatte in den Eimer darunter entsorgt. Wie praktisch! Darauf trinken wir. Der Wein steht im gekühlten Flascheneinsatz – griffbereit.