Kochen ohne Grenzen

Der zweite große Klassiker in der Küche ist der Gasherd , auch wenn er heute längst nicht mehr so oft anzutreffen ist wie früher. Das Kochen mit offener Flamme bringt ebenfalls Vor- und Nachteile. In Sekundenschnelle wird maximale Leistung erzielt, die Hitze lässt sich stufenlos regulieren. Es benötigt aber Übung, das Feuer perfekt zu kontrollieren. Wer das meistert, schwört darauf. Wobei das Warmhalten von Speisen beim Elektroherd einfacher ist. Bei der Gas-Variante kann ebenfalls normales Kochgeschirr verwendet werden; Plastikgriffe können aber schmelzen. Wer sich für diesen Herd-Typ entscheidet, kann sich außerdem über eine gute Energiebilanz freuen. Mittlerweile findet man am Markt Modelle in allen Preisklassen und in vielen Ausführungen. So gibt es Herde, bei denen der Brenner unter einer Glasplatte liegt. Voraussetzung bei der Anschaffung ist freilich immer ein Gasanschluss.