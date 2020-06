Logisch ergonomisch

Ob groß, ob klein – die Küchen-Hersteller beweisen Körperbewusstsein. Okay, die Sache mit der Arbeitsplatte in angemessener Höhe ist ein alter Hut. Neu ist, dass Kochinseln und Spülen differenzierter installiert sind. Der Herd-Bereich wird leicht abgesenkt, die Spüle erhöht. Das bringt mehr Komfort – so wie die Soft-Rollauszüge für Schubladen, die geschmeidiger werden. Ein Schubs, ein sanfter Zug und schon kommen einem Töpfe und Pfannen entgegen. Die Technik ist anbetungswürdig – ohne auf die Knie gehen zu müssen.