Cool kühlen

Kühlschrank

Feuchtigkeits- oder Geschmacksverlust von Lebensmitteln zu vermeiden, bieten sich Kühlboxen

Nahrungsmittel

Kühlschrank

Um imzusätzlich Übersichtlichkeit zu schaffen undan. So verpackt verbreiten auchmit intensivem Aroma nicht ihren Odeur im gesamten

Um Keimen vorzubeugen, sollte der Kühlschrank regelmäßig ausgewischt werden.

Wer eine Großfamilie ernährt, kann sich durchaus eine Kombination mehrerer Kühlgeräte überlegen: Ein Kühlschrank in der Küche für den mehrmaligen Gebrauch am Tag, ein Gefrierschrank im kühleren Abstellraum, der höchstens einmal täglich geöffnet wird und eine Gefriertruhe im Keller, die selten in Gebrauch ist. So geht beim Öffnen weniger Kälte verloren - Und das spart sowohl Strom als auch Geld.

Womöglich sind auch in einer Studenten-WG mehrere Kühlgeräte die Ideallösung - So kann jeder Bewohner für sich entscheiden, ob im eigenen Kühlschrank lieber eine beeindruckende Schimmelkultur gezüchtet wird oder die Zutaten bereits fein säuberlich geordnet und perfekt gekühlt auf ihre Zubereitung warten.

