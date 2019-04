Sophie Stockinger: „Ich liebe Rollen, die weit weg von mir sind“

Als sie mit elf Jahren in einer Theatergruppe angefangen hat, war die Schauspielerei nur ein Hobby – mit 14 hatte sie bereits ihre erste Hauptrolle in einem Film: Da war Sophie Stockinger an der Seite von Nina Proll in „Talea“ zu sehen.

„Mit dem ersten Dreh war klar für mich, dass ich das gerne als Beruf machen möchte“, erzählt Stockinger, die in Berlin Schauspiel studiert, in einer Unterrichtspause am Telefon.

Regisseurin Katharina Mückstein war begeistert von der jungen Wiener Schauspielerin – so sehr, dass sie eigens eine Rolle für sie geschrieben hat: Im Coming-of-Age-Drama „L’Animale“ mimt Stockinger die 18-jährige Mati, die kurz vor der Matura steht. Anstatt zu lernen oder sich Gedanken über das passende Kleidchen für die Abschlussfeier zu machen, geht die lieber mit ihren Burschen Motocross fahren.