Lili Epply: Entscheidend ist oftmals das Bauchgefühl

Lili Epply genießt gerade ihre Freiheit. „Ich will mich ausprobieren, mir so viel wie möglich ansehen“. Von der Welt. Im Berufsleben. Als Schauspielerin. Nachdem die Wienerin die Schauspielausbildung am Mozarteum in Salzburg erfolgreich abgeschlossen hat, stehen ihr viele Türen offen. Denn Sie bringt das Wesentliche mit: Talent. Sie kann hervorragend Theater spielen, was die 24-Jährige im Vorjahr am Wiener Schauspielhaus und in St. Pölten am Landestheater Niederösterreich unter Beweis stellte. Und auch vor der Kamera hat sie schon mehrfach ihre Visitenkarte abgegeben. Sie wirkte im Video zum Wanda-Song „Columbo“ sowie in Reinhold Bilgeris Spielfilm „Erika & Erika“ mit, gab im ORF-Historien-Dreiteiler „Maximilian“ die Geliebte des angehenden Kaisers und ist aktuell im vierten Teil der Pferdereihe „Ostwind“ im Kino zu sehen. Sie war schon das Zimmermädchen im „Das Sacher“, spielte in „Talea“ an der Seite von Sophie Stockinger (siehe unten) die fiese Schwester, in der Literaturverfilmung „Freibadclique“ einen Schwimmbadflirt und in der jüngsten Staffel von „ Schnell ermittelt“ geriet Epply ins Visier von Angelika Schnell ( Ursula Strauss).