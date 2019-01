Landkrimi aus dem Burgenland: Der Stammtisch klärt keinen Mord

„Grenzland“ (produziert von Graf Film, siehe Artikel rechts), der heute, Dienstag, um 20.15 Uhr auf ORFeins ausgestrahlt wird, ist auf den ersten Blick von einfachen Antworten geprägt. Die meiste Zeit gilt es, den Hauptverdächtigen Ahmed zu finden und zu verhaften. Aber mit Fortdauer des Falls kommen bei den zuständigen Ermittlern immer mehr Zweifel auf: Sie werden am Ende eines Besseren belehrt. Aber bis es so weit ist, eskaliert die Lage mehrmals – etwa nachdem der Tatverdächtige gefasst wurde und die Dorfbewohner die Polizeistation, in der er in Untersuchungshaft sitzt, in Brand setzen.

Die Reaktionen auf diesen Landkrimi, der im Zuge der Bluttat in Wr. Neustadt (Mordfall Manuela) leider sehr aktuell ist, werden ambivalent sein. Und „genau darum geht es auch“, sagt Marvin Kren. „Man muss mutig erzählen, der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten und mit einer Figur einsteigen, die genau die Seele des Volkes auf der Zunge hat.“