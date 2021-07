Die Nominierungen der ROMY-Akademie 2019

Die ROMY-Akademie ehrt alljährlich die Stars hinter der Kamera oder – wie die Nachwuchskünstler – jene, die in schon frühen Jahren ihren Platz vor der Kamera gefunden haben. Am Dienstag wurden nun die diesjährigen Nominierungen bekanntgegeben. Noch bis 29. März sind die Mitglieder der Akademie – 435 Gewinner der KURIER ROMY – aufgerufen, ihre Favoriten in insgesamt 15 Kategorien zu küren. Traditionell zwei Tage vor der Gala in der Hofburg, die am 13. April stattfindet, werden im feierlichen Rahmen die Akademie-Preise vergeben. ORF2 zeigt die Highlights in einem "Seitenblicke Spezial: ROMY 2019 - Die Akademiepreise" am 12. April um 21.20 Uhr. (Die komplette Liste der Nominierungen findet sich im zweiten Teil dieses Artikels).

Höchst unterschiedliche Produktionen kennzeichnen die Vorauswahl der Fachjournalisten in den Kino-Kategorien:

Als Bester Film nominiert sind Emily Atefs, von der DOR-Film co-produzierte Romy-Schneider-Film „3 Tage in Quiberon“ mit Marie Bäumer, „ Love Machine“ (Allegro) mit Thomas Stipsits, das die Besucher-Charts heimischer Produktionen 2019 anführt sowie der Leinwand-Hit „100 Dinge“ mit Matthias Schweighöfer. Dessen Autor Florian David Fitz misst sich in der Kategorie Bestes Buch mit Stefan Lukacs („Cops“) sowie Eva Spreitzhofer für „Womit haben wir das verdient“. Letzteres ist zudem in den Kategorien Bester Nachwuchs weiblich ( Chantal Zitzenbacher) und Beste(r) ProduzentIn ( Thomas Hroch, Gerald Podgornik/Mona Film) nominert.