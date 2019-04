Chantal Zitzenbacher: Filme als "extremstes Glück"

Anders sei da schon die Rolle der Nina bzw. Fatima in „Womit haben wir das verdient?“ gewesen: „Sie ist von Anfang an sehr selbstbewusst und weiß, was sie tut – oder glaubt es zumindest“, meint Zitzenbacher.

„Als ich zum Casting gekommen bin, hat die Regisseurin zuerst ein bisschen schief geschaut. Eigentlich wurde nach blond und blauäugig gecastet, weil Caroline Peters und Simon Schwarz die Eltern gespielt haben. Aber ich habe das Casting trotzdem zerlegt“, sagt sie lachend.