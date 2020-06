In Til Schweigers " Keinohrhasen" mausert sich Nora Tschirner vom hässlichen Entlein zur Traumfrau – im wahren Leben hat sie es von der MTV-Moderatorin zur anerkannten und vielbeschäftigten Schauspielerin geschafft, was vor allem an ihrem Humor und ihrer schauspielerischen Vielseitigkeit liegt.

Nora Tschirner ist die Tochter des Dokumentarfilm-Regisseurs Joachim Tschirner und der Hörfunk-Journalistin Waltraud Tschirner. Gemeinsam mit ihren beiden älteren Brüdern und den Eltern wächst sie in Berlin Pankow auf. In Berlin geht sie auch aufs Gymnasium und trifft dort unter anderem auf Kollegin Sarah Kuttner, mit der sich noch heute befreundet ist. In der Schule ist Nora Tschirner in verschiedenen Theatergruppen und nimmt an ersten Theater-Wettbewerben teil. 1997 erhält sie ihre erste Fernsehrolle in der ZDF-Kinderserie „Achterbahn“ in der Folge „Der Ferienjob“.