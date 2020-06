Im Vorjahr konnte Miriam Stein als Charlotte im kontrovers diskutierten und vielfach, u. a. mit einer Emmy ausgezeichneten Mehrteiler "Unsere Mütter. Unserer Väter“ ihre erste ROMY als Schauspielerin gewinnen. Über mangelnde Arbeit kann sich die junge Österreicherin nach dem Riesenerfolg nicht beschweren. Im ROMY-Rennen ist sie heuer mit "Vier Frauen und ein Todesfall" und der steirischen Ausgabe der ORF-Landkrimi-Reihe, Wolfgang Murnbergers " Steirerblut".

Ursprünglich wollte die gebürtige Wienerin Stein aber Tänzerin werden, Hüftprobleme stoppten diese Karriere. Eine andere hob an: Schon mit elf stand sie in Peter Reichenbachs Flüchtlingsdrama "Das Mädchen aus der Fremde" vor der Kamera. Für die Darstellung der Neda erhielt sie mit 13 den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises. Hin und wieder drehte sie, machte Matura und in Zürich den Masters of Arts.

2010 wurde Miriam Stein einem breiten Publikum bekannt: In der romantischen Kinoproduktion "Goethe!" gab sie an der Seite von Moritz Bleibtreu und Titelheld Alexander Fehling die Auserwählte des Dichterfürsten.

Seit dem hat ihre Karriere richtig Schwung: Stein, seit 2009 mit Schauspieler-Kollegen Volker Bruch liiert, war unter anderem in der Sven-Regener-Roman-Verfilmung "Neue Vahr Süd" zu sehen und spielt seit 2012 in der Serie "Vier Frauen und ein Todesfall". Neben dem ebenfalls heuer für die ROMY nominierten Florian David Fitz ist die 26-Jährige im Kino mit dem Roadmovie „Hin und weg“ präsent und ist auch in der bereits abgedrehten Bestseller-Verfilmung "Das goldene Ufer" dabei.

Stein dreht darüberhinaus auch international. So hat sie einen Auftritt in der finalen, dritten Staffel von „Borgia“ und spielt auch in der neuen europäischen Eventserie „The Team“, die vor der TV-Ausstrahlung ab 22. Februar in der ZDF-Mediathek und ab 8. März auf Flimmit startet.

Stein ist die Tochter aus erster Ehe von TV-Moderator Max Moor (vormals Dieter Moor).