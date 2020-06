Diese Frau macht derzeit alles richtig. Helene Fischer steht am ersten Gipfel ihrer noch jungen Karriere, wie nicht zuletzt die Top-Platzierungen ihres neuen Albums „Farbenspiel“ und der Single „Atemlos durch die Nacht“ auch in Österreich belegen. In Deutschland sorgte das Album für einen „Jahrtausend-Rekord“ – kein anderes Album verkaufte sich in der ersten Woche so oft. Bereits nach drei Tagen hatte es Goldstatus.

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojars in Sibirien geboren. Seit 1988 lebt sie in Deutschland. Schon in Schulzeiten spielte sie Theater. Nach dem Realschulabschluss absolvierte sie eine Musical-Ausbildung in Frankfurt.

Bereits damals hatte sie erste Engagements in der "Rocky Horror Show" oder in Schlager-Revues. Ihren musikalischen Durchbruch jedoch verdankt sie ihrer Mutter: Diese schickte eine Demo-CD ihrer Tochter an die Agentur von Jean Frankfurter. Dadurch ergattertesie ihren ersten Plattenvertrag und hatte nur kurz später bereits ihren ersten Fernsehauftritt, bei dem sie mit ihrem heutigen Lebensgefährten Florian Silbereisen ein Duett sang.