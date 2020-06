1982 wurde Andy Borg mit dem Hit " Adios amor" über die österreichischen Grenzen hinweg populär und landete damit in Deutschland und Österreich auf Platz eins der Charts. " Adios Amor" wurde über 14 Millionen Mal verkauft. Es folgten weitere Erfolgstitel wie "Arrivederci, Claire", "Die berühmten drei Worte" und "Ich will nicht wissen, wie du heißt". 1990 nahm Andy Borg mit dem Kinderstar Alexandra am " Grand Prix der Volksmusik" teil. Ihr gemeinsames Lied "Komm, setz' di auf an Sonnenstrahl" erreichte hinter den Kastelruther Spatzen und dem Alpentrio Tirol den dritten Platz. Sein aktuelles Album heißt "Blauer Horizont".

Seit 1996 moderierte er immer wieder die "Schlagerparade der Volksmusik".