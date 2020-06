Nach zehn Jahren Pause hat es sich begeben, dass der ORF wieder einen Komarek-Kriminalroman verfilmen ließ und eilig ins Programm hievte. Zum Glück hat er das getan. Gemütlich, aber tödlich, geht es beim Ex-Gendarmen „Polt“ zu, den Erwin Steinhauer im wahrsten Sinn des Wortes verkörpert.

Tödlich und gar nicht gemütlich ist es für Steinhauer in „Das finstere Tal“. In dem Alpen-Western spielt er den Pfarrer Breisler, der seine Amtswürde mit eisigem Ausdruck missbraucht, um ein brutales Regime zu stützen und dem an seinem Ende nicht die Zeit bleibt, das zu bereuen. „Polt“ und „Das finstere Tal“ waren für die Jury zwei gute Gründe, Erwin Steinhauer für die Kategorie „Beliebtester Schauspieler“ zu nominieren.

Erwin Steinhauer wurde 1951 in Wien geboren. Er ist Schauspieler, Entertainer, Sänger, Regisseur. Begonnen hat er als Kabarettist in den 70er Jahren u. a. im Simpl und am Düsseldorfer Kom(m)ödchen, legte dann in den 90ern eine Kleinkunst-Pause ein und tritt seit der Jahrtausend-Wende wieder auf - wie etwa in der Rabenhof-Produktion „Freundschaft“ oder dem Farkas/Grünbaum-Programm „Was lachen Sie?“ -, wenn es denn die Zeit erlaubt. Die ist knapp bemessen. Auch wegen der großen Bühne.