Er ist mitverantwortlich dafür, dass sich die Zuseher dem Dreiteiler „Unsere Mütter. Unsere Väter“ über fünf junge Menschen im Zweiten Weltkrieg nicht entziehen konnten: Tom Schilling spielt Friedhelm, der zu Beginn im Grunde nichts mit diesem Krieg, in den er geraten ist, zu tun haben will. Der sensible Friedhelm wird aber zusehends zur Geschichte und entwickelt sich schließlich zum brutalen Paradesoldaten, der kaltblütig funktioniert. Die berührende wie schockierende Darstellung des Friedhelm würdigt die Jury mit der Nominierung Tom Schillings in der Publikums-Kategorie „Beliebtester Schauspieler“.

Am Anfang von Tom Schillings Schauspiel-Karriere steht der Satz „Ist das mein neuer Papa?“. Schilling, 1982 in Berlin geboren, war sechs und der Film hieß „Stunde der Wahrheit“, der 1988 im DDR-Fernsehen zu sehen war. Mit 12 stand er auf der Bühne des Berliner Ensembles, nachdem Regisseur Thomas Heise ihn bei einem Casting in Schillings Schule entdeckt hatte. Auch in den folgenden Jahren trat er dort auf, die Schauspielerei wurde zum Hobby.