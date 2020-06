Es ist sein körperliches Spiel, das Cornelius Obonya so besonders macht. Der Rudi Weinwurm im „Polt“ etwa ist ein wegen seiner Sauferei entlassener Polizist, der sich um die Gattin des Mörders verdient macht - eigentlich eine Nebenrolle, in der aber Obonya die ganze Bandbreite an Emotionen in aller Eindringlichkeit zeigt. In „Spuren des Bösen –Zauberberg“ spielt Obonya den psychisch kranken Hauptverdächtigen. Durch sein beängstigend gutes Spiel macht er dessen Angstattacken für die Zuseher fast physisch nachvollziehbar.

Zwei gute Gründe also, Cornelius Obonya für eine ROMY zu nominieren.

Cornelius Obonya wurde am 29. März 1969 als Sohn der Kammerschauspielerin Elisabeth Orth und des Burgschauspielers Hanns Obonya geboren. Seine Großeltern mütterlicherseits sind Paula Wessely und Attila Hörbiger. Mit 17 Jahren ging er ans Reinhardt-Seminar, verließ es aber wieder und lernte lieber bei dem Kabarettisten Gerhard Bronner. Während er sein Studium abschloss, arbeitete er bereits am Wiener Volkstheater unter Direktorin Emmy Werner. Für sein erste bedeutende Rolle, den Eugene in Neil Simons „Brighton Beach Memoirs“, erhielt er 1989 den Karl-Skraup-Nachwuchspreis und ein Jahr später den O.-E.-Hasse-Preis. Bronner und Werner zählt Obonya, ebenso wie Andrea Breth, zu den wichtigen Begegnungen in seinem Beruf. Unter Breth spielte er zwischen 1992 und 1999 an der Berliner Schaubühne.