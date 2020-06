Ihre allererste Sexszene spielte sie aber erst im Alter von 87 Jahren, mit einem sechzig Jahre jüngeren FIlmpartner in Houchang Allahyaris "Der letzte Tanz". Probleme habe ihr das aber überhaupt nicht bereitet, Theater spielen sei viel anstrengender als "ein blöder Film" oder Fernsehen. So sagt es Erni Mangold in ihrer nonchalanten, aber doch herzlichen Art. Mit 88 Jahren ist sie noch immer in allen drei Welten zu Hause. Neben ihren Auftritten am Theater in der Josefstadt und im TV-Film "Ein Sommer im Burgenland" war sie im Vorjahr eben auch im Kino zu sehen.

Blöd ist an Allahyaris "Der letzte Tanz" gar nichts. Das weiß freilich auch die Mangold. Der iranischstämmige Wiener Filmemacher seziert in dem Kinodrama die aufkeimende Beziehung zwischen einer dementen, bettlägrigen Frau und ihrem jungen Pfleger ( Daniel Sträßer, 27) sowie die bitteren Folgen für den charmanten Zivildiener.

Wie traumwandlerisch Erni Mangold die Frau Ecker spielt, wie sie die erste Sexszene ihrer langen Karriere nicht bloß absolviert, sondern zart und würdevoll mitinszeniert hat – das sollte man gesehen haben. Zurecht bekam der Film 2015 den Großen Diagonale-Preis und Erni Mangold den Schauspielpreis. Es ist übrigens Ihr erster für "einen blöden Film". Nun ist die bewundernswerte Schauspielerin auch für die KURIER ROMY nominiert.