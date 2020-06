Das "von" trage sie nur als Künstlername, sagt Nora von Waldstätten, österreichische Schauspielerin mit Wohnsitz in Berlin. Die 33-Jährige hat aber nicht nur einen signifikanten Namen, auch ihr blasses Gesicht mit den grünen Katzenaugen, umrahmt vom dunklen Haar, ist überaus einprägsam.

Großen Eindruck macht sie auch als Schauspielerin: Bekannt geworden ist sie durch ihre Hauptrolle in der "Tatort"-Folge "Herz aus Eis" (2008), kurz darauf erhielt sie für ihr Spiel in dem deutschen Film "Schwerkraft“ den Max-Ophüls-Preis als beste Nachwuchsschauspielerin.

International trat Nora von Waldstätten mit der Rolle als Magdalena Kopp in Erscheinung: Sie beeindruckte als Langzeit-Ehefrau des Terroristen Carlos in Oliver Assayas’ TV-Film "Carlos – Der Schakal" (2010) und schritt bei der Premiere in Cannes über den roten Teppich. In der internationalen TV-Verfilmung von Ken Folletts Roman "Die Tore der Welt" übernahm sie die Hauptrolle der Gwenda.

In Götz Spielmanns Schwesterndrama "Oktober November" (2013) unterbricht Waldstätten ihr einsames Leben als Berliner TV-Star, um an das Sterbebett ihres Vaters in die österreichische Provinz zu eilen und sich dort mit ihrer Filmschwester Ursula Strauss zu matchen. Leichtfüßig gleitet Waldstätten dabei zwischen ihrer Identität als deutschem Medienstar und der Wirtshaustochter vom Land hin und her und stellt damit ihr großes schauspielerisches Können unter Beweis.