In "Berlinger" (1975) und in der Walser-Adaption "Der Sturz" (1979) arbeitete Elsner mit Alf Brustellin zusammen, der ihr Lebenspartner war. Das ZDF gab ihr 1977 die Titelrolle in der Serie "Die schöne Marianne". Als erste deutsche Serien-Kommissarin Lea Sommer (und teils mit Assistent Til Schweiger) ermittelte sie von 1994 bis 2006 für die ARD in Frankfurt, wo sie auch lebt.

Vergangenes Jahr drehte Elsner zwei höchst unterschiedliche Filme: In der idyllischen Storchenstadt Rust für den Hauptabendfilm "Ein Sommer im Burgenland" in der ZDF-Romantik-Reihe "Herzkino". Als Dolmetscherin Maria Graf begibt sie sich darin in das Reich des "Winzerkönigs" (die Serie mit Harald Krassnitzer wurde ebenso dort gedreht), um eine junge Frau kennenzulernen, die von ihrem Sohn Paul schwanger ist. Maria findet zudem heraus, dass ihre Eltern auf der Flucht aus Ungarn nach Deutschland einige Monate am Neusiedler See gelebt haben. Längst vergessene Kindheitserinnerungen brechen wieder auf.

Im Kinostreifen "Auf das Leben" wiederum ging es um die gewöhnliche Beziehung einer älteren, sarkastischen Frau mit traumatischen Kindheitserlebnissen zu einem hoffnungslosen, weil kranken jungen Mann. Eine berührende, mit viel Humor umgesetzte Geschichte.

Gleich zweimal gab es den Deutschen Filmpreis für Hannelore Elsner: 2000 für die "Unberührbare", drei Jahre später für das Solo "Mein letzter Film" nach einem Buch von Bodo Kirchhoff. Nun könnte, durch die Nominierung für "Ein Sommer im Burgenland" und "Auf das Leben" auch eine KURIER ROMY hinzukommen.