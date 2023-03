Ein Multitalent mit vielen Berufen

In den sozialen Netzwerken ist Julia ebenfalls erfolgreich und lässt ihre 3,5 Mio. Followern (sprachlos) täglich an ihrem Leben teilhaben. Aber das Fach der Schauspielerei hat Julia vollkommen in den Bann gezogen. Sehr ehrlich und ohne Scheu zeigt die junge Kollegin in der Fernsehserie „Gestern waren wir noch Kinder“ ihr großes Talent. Darin spielt sie eine Tochter, deren Leben sich schlagartig ändert, da die Mutter einem häuslichen Femizid durch den eigenen Vater zum Opfer fällt.