Mit dem Balance-Surfboard zur inneren Ruhe

Christina Cervenka ist eine Schauspielerin, die es auf eine so zurückhaltende Art versteht, den Bogen einer Figur zu spielen, das Ensemble zusammenzuhalten und dabei nicht im Vordergrund zu stehen, sondern ganz einfach die Geschichte erzählt. Die 29-jährige Mimin hatte ihren großen österreichischen TV-Durchbruch im Landkrimi „Immerstill“. In dem Fernsehfilm spielt sie eine junge Frau, die mit der Angst um ihre Schwester ein ganzes Dorf aufrütteln und die laute Stille, die dort herrscht, brechen möchte. Der Film bedeutet ihr auch persönlich so viel, weil „,Immerstill‘ ist ein wundervoller Film geworden, in dem ganz viel Herzblut von allen Beteiligten steckt. Ein Film mit starken Frauenrollen und anderen vielschichtigen Figuren. Vor allem aber mit einem wichtigen Thema: die Gewalt an und das Verschwinden von Frauen. Ich hoffe, dass Geschichten wie diese noch mehr Aufmerksamkeit bekommen.“ Volle Zustimmung meinerseits!